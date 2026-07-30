Stellantis trébuche et ne parvient toujours pas à convaincre

Stellantis trébuche lourdement à la Bourse de Paris (-8,13%, à 4,862 euros). L'amélioration des résultats au deuxième trimestre ne semble pas suffisante pour permettre au titre de rebondir, après une perte de plus de 48% depuis le début de l'année.

Sur la période d'avril à juin, les revenus nets du constructeur automobile multimarques ont connu une progression de 13%, à 43,5 milliards d'euros. De son côté, le résultat est redevenu positif en s'installant à 0,3 milliard d'euros, soutenu par la hausse des volumes et une amélioration progressive des performances opérationnelles. Le résultat opérationnel ajusté a atteint 0,8 milliard d'euros, portant la marge à 1,8%, en amélioration de 120 points de base sur un an. Le flux de trésorerie disponible industriel s'est établi à 1 milliard d'euros, marquant une amélioration malgré le paiement de charges liées au second semestre 2025.

Stellantis a confirmé ses objectifs financiers annuels tout en précisant que l'impact net lié aux droits de douane est désormais estimé entre 1 et 2 milliards d'euros pour l'année et des dépenses d'investissements et R&D maintenues entre 6,5 et 7% du chiffre d'affaires.

Jefferies et Oddo BHF pas convaincus

Jefferies annonce qu'il s'agit d'un "raté généralisé" pour Stellantis. La banque d'investissement américaine met en avant l'Ebit ajusté qui s'est installé à 773 millions d'euros, contre 1 milliard d'euros attendu par le consensus et évoque des déceptions sur l'ensemble des divisions clés.

Les analystes ajoutent que le flux de trésorerie disponible de 1 milliard d'euros, semble refléter une baisse du même montant des dépenses d'investissement, plutôt que la saisonnalité attendue. Autre point négatif pour Jefferies, le modeste levier sur les volumes en Amérique du Nord ( 1,05 milliard d'euros, soit une répercussion de 16% sur le chiffre d'affaires) a été absorbé par l'effet prix négatif en Europe (-1,05 milliard d'euros).

Le sentiment est globalement le même chez Oddo BHF pour qui les résultats de Stellantis sont inférieurs aux attentes. Les analystes saluent la hausse de 13% du chiffre d'affaires, à 43,5 milliards d'euros, mais il a été soutenu par la progression des livraisons ( 10%) qui était déjà connue. Oddo BHF conserve une posture prudente sur le titre avec une opinion à neutre et estime que le redressement du groupe prendra du temps à se matérialiser et pourrait doucher les espoirs d'une trajectoire de reprise accélérée.