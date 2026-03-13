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Stellantis : termine la semaine en repli de -7,5%, au plus bas depuis 6 ans (18 mars 2020)
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:43

Stellantis se désintègre de -7,5% cette semaine et en termine sous le récent plancher des 5,80E (qui correspond au support testé le 27 juin 2016) : le titre est désormais proche du plancher historique des 5,203E du 18 mars 2020, presque 6 ans jour pour jour, son re-test semble imminent (il ne s'en faut plus que de 10%).

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