Stellantis : termine la semaine en repli de -7,5%, au plus bas depuis 6 ans (18 mars 2020)
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 17:43
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