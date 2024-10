Stellantis : Tavares prendra sa retraite début 2026, Doug Ostermann nommé directeur financier

(AOF) - Stellantis a confirmé avoir engagé le processus formel d’identification d’un successeur à son patron Carlos Tavares qui prendra sa retraite à la fin de son mandat de CEO au début de 2026. Doug Ostermann est nommé "chief financial officer", soit directeur financier, succédant à Natalie Knight qui quittera la société. L’Américain était depuis 2021 directeur financier du groupe pour la Chine, et Grégoire Olivier lui succède à ce poste. Ces changements sont engagés par le groupe "afin de simplifier et d’améliorer la performance de son organisation dans un environnement mondial turbulent".

AOF - EN SAVOIR PLUS