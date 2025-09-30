 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 852,60
-0,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis suspend la production de voitures à l'usine de Mulhouse
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:54

(Ajoute précision sur les effectifs, réaction syndicale)

Stellantis STLAM.MI va fermer la ligne d'assemblage de son usine de Mulhouse du 27 octobre au 2 novembre afin d'ajuster la production à un marché difficile en Europe, a déclaré mardi un porte-parole du groupe automobile.

Quelque 2.000 personnes travaillant sur ce site, qui fabrique des Peugeot 308 et 408 et la DS7, seront concernées par cette mesure, a-t-il précisé.

Le site de Mulhouse emploie 4.700 personnes au total. Au-delà de la production de voitures, les 2.700 autres employés (fonderie, mécanique) continueront le travail pendant cette période, a ajouté le porte-parole.

Le constructeur a déjà annoncé la mise à l'arrêt de son usine de Poissy du 13 au 31 octobre pour les mêmes raisons et des mesures similaires sur plusieurs autres sites européens.

"Cette annonce confirme une détérioration continue de la situation industrielle, avec des répercussions directes sur l’emploi et la stabilité des sites de production", a déclaré la CFE-CGC dans un tract, en dénonçant des mesures d'accompagnement insuffisantes.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées

STELLANTIS
7,863 EUR MIL -1,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank