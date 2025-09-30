Stellantis suspend la production de voitures à l'usine de Mulhouse

(Ajoute précision sur les effectifs, réaction syndicale)

Stellantis STLAM.MI va fermer la ligne d'assemblage de son usine de Mulhouse du 27 octobre au 2 novembre afin d'ajuster la production à un marché difficile en Europe, a déclaré mardi un porte-parole du groupe automobile.

Quelque 2.000 personnes travaillant sur ce site, qui fabrique des Peugeot 308 et 408 et la DS7, seront concernées par cette mesure, a-t-il précisé.

Le site de Mulhouse emploie 4.700 personnes au total. Au-delà de la production de voitures, les 2.700 autres employés (fonderie, mécanique) continueront le travail pendant cette période, a ajouté le porte-parole.

Le constructeur a déjà annoncé la mise à l'arrêt de son usine de Poissy du 13 au 31 octobre pour les mêmes raisons et des mesures similaires sur plusieurs autres sites européens.

"Cette annonce confirme une détérioration continue de la situation industrielle, avec des répercussions directes sur l’emploi et la stabilité des sites de production", a déclaré la CFE-CGC dans un tract, en dénonçant des mesures d'accompagnement insuffisantes.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)