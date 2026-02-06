Stellantis subit une dépréciation de 26,5 milliards de dollars dans le cadre du recul des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les charges entraîneront une perte de 19 à 21 milliards d'euros au second semestre 2025

*

La société ne versera pas de dividende cette année

*

Les actions ont plongé de 19 %

(Plus de détails, plus de contexte) par Giulio Piovaccari

Stellantis STLAM.MI a annoncé 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) de charges vendredi pour réduire ses ambitions en matière de véhicules électriques, ce qui a fait chuter ses actions alors que les constructeurs automobiles paient le prix d'avoir mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Cette décision fait suite à des dépréciations similaires, bien que moins importantes, de la part de rivaux tels que Ford F.N et General Motors GM.N , alors que de nombreux constructeurs automobiles occidentaux se retirent des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la faiblesse de la demande.

Les actions de Stellantis cotées à Milan étaient en baisse de 19% dans les premières transactions.

"La société a pris la grande majorité des décisions nécessaires pour corriger la direction, en particulier en ce qui concerne l'alignement de nos plans et de notre portefeuille de produits sur la demande du marché", a déclaré Stellantis - qui présentera son nouveau plan d'affaires en mai - dans un communiqué.

Les charges, qui seront comptabilisées dans les résultats du second semestre 2025, comprennent des paiements en espèces d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être effectués au cours des quatre prochaines années.

Le directeur général Antonio Filosa a commencé à réduire les ambitions du constructeur de Fiat à Jeep en matière de véhicules électriques l'année dernière lorsqu'il a pris la tête du groupe, après que le pari fort de l'ancien patron Carlos Tavares sur l'électrification ait entraîné une baisse prolongée des ventes en Europe et sur le marché nord-américain, l'ancien moteur de profit du groupe.

Dans le cadre de cette stratégie, le groupe italo-franco-américain a également accepté jeudi de vendre sa participation de 49 % dans une coentreprise de batteries au Canada au partenaire sud-coréen LG Energy Solution

373220.KS .

En raison des dépréciations, Stellantis s'attend désormais à une perte préliminaire comprise entre 19 et 21 milliards d'euros au second semestre 2025 et ne versera pas de dividende cette année.

Le groupe émettra également jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations hybrides non convertibles, subordonnées et perpétuelles.

"Ces actions contribueront à préserver un bilan solide, avec environ 46 milliards d'euros de liquidités industrielles disponibles à la fin de l'année", a déclaré Stellantis.

Stellantis publiera ses résultats définitifs pour le second semestre et l'année 2025 le 26 février.

(1 dollar = 0,8477 euro)