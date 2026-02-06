Stellantis subit une dépréciation de 26,5 milliards de dollars dans le cadre du dernier recul du marché des véhicules électriques, les actions chutent

Les charges entraîneront une perte de 19 à 21 milliards d'euros au second semestre 2025

L'entreprise ne versera pas de dividende cette année

Les actions chutent de 25 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2021

(Ajout de commentaires d'investisseurs et d'analystes, de détails sur les dépréciations et d'un contexte dans l'ensemble du document) par Giulio Piovaccari

Stellantis STLAM.MI a annoncé 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) de charges vendredi en réduisant ses ambitions en matière de véhicules électriques, ce qui a fait chuter ses actions alors que les constructeurs automobiles paient le prix d'avoir mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Cette décision fait suite à des dépréciations similaires, bien que moins importantes, de la part de rivaux tels que Ford F.N et General Motors GM.N , alors que de nombreux constructeurs automobiles occidentaux se retirent des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à la faiblesse de la demande.

Les actions de la société cotée à Milan ont plongé jusqu'à 25% vendredi, au plus bas depuis que Stellantis a été créée début 2021 par la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA.

Outre les droits de douane, le ralentissement de la demande sur le principal marché, la Chine, et la concurrence bon marché des constructeurs chinois, les constructeurs automobiles traditionnels doivent faire face à une adoption plus lente que prévu des véhicules électriques, en particulier aux États-Unis, où le président Donald Trump a supprimé les subventions et rejeté les technologies vertes.

"La société a pris la grande majorité des décisions nécessaires pour corriger la direction, en particulier en ce qui concerne l'alignement de nos plans et de notre portefeuille de produits avec la demande du marché", a déclaré Stellantis - qui présentera son nouveau plan d'affaires en mai - dans un communiqué.

LE GROUPE EFFECTUERA DES PAIEMENTS EN ESPÈCES SUR QUATRE ANS

Fabio Caldato, gestionnaire de portefeuille chez AcomeA SGR, qui détient des actions de Stellantis, a déclaré que des charges supérieures au consensus pour Stellantis devenaient plus probables après les dépréciations prises par GM et Ford.

"D'autres données encourageantes sont nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs dans Stellantis, également parce que nous ne voyons pas de signes forts de reprise dans le cycle des semi-conducteurs automobiles, ce qui pourrait limiter le potentiel de redressement des ventes du groupe", a-t-il déclaré à Reuters.

Les charges, qui seront comptabilisées dans les résultats du second semestre 2025, sont principalement liées au réalignement des plans de produits avec les préférences des clients et les nouvelles réglementations en matière d'émissions aux États-Unis, "reflétant en grande partie des attentes considérablement réduites pour les produits EV", a déclaré l'entreprise.

Elles suivront également le redimensionnement de la chaîne d'approvisionnement de Stellantis pour les véhicules électriques et les changements dans les estimations des provisions pour garanties contractuelles en raison de la qualité insuffisante des produits, ainsi que les charges liées aux suppressions d'emplois déjà annoncées en Europe.

Les dépréciations comprennent des paiements en espèces d'environ 6,5 milliards d'euros qui devraient être étalés sur quatre ans à partir de 2026, a ajouté l'entreprise.

"Alors qu'une dépréciation était très attendue, l'ampleur et la composante plus importante de la sortie de fonds à 6,5 milliards d'euros, bien qu'étalée sur 4 ans pour les fournisseurs, est un élément négatif clé", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

RÉDUIRE LES AMBITIONS DE L'EV

Le directeur général Antonio Filosa a commencé à réduire les ambitions du constructeur de Fiat et Jeep en matière de véhicules électriques l'année dernière, après que l'ancien patron Carlos Tavares ait misé sur l'électrification, ce qui a entraîné une baisse prolongée des ventes en Europe et sur le marché nord-américain, l'ancien moteur de profit du groupe.

Dans le cadre de cette stratégie, le groupe italo-franco-américain a également accepté jeudi de vendre sa participation de 49 % dans une coentreprise de batteries au Canada au partenaire sud-coréen LG Energy Solution

En raison de ces dépréciations, Stellantis s'attend désormais à une perte nette préliminaire comprise entre 19 et 21 milliards d'euros pour le second semestre de l'exercice 2025 et ne versera pas de dividende cette année.

Elle s'attend à une consommation de trésorerie industrielle comprise entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros au second semestre.

Le groupe émettra également jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations hybrides non convertibles, subordonnées et perpétuelles.

"Ces actions contribueront à préserver un bilan solide, avec environ 46 milliards d'euros de liquidités industrielles disponibles à la fin de l'année", a déclaré Stellantis.

Pour 2026, Stellantis a prévu vendredi une augmentation à un chiffre du chiffre d'affaires net et une marge de résultat d'exploitation ajusté à un chiffre. Elle s'attend à des flux de trésorerie industriels positifs en 2027.

La société publiera ses résultats définitifs pour le second semestre et l'année 2025 le 26 février.

(1 dollar = 0,8477 euro)