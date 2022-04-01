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Stellantis signe des accords-cadres avec ses partenaires financiers européens
information fournie par Reuters01/04/2022 à 08:41

1er avril (Reuters) - Stellantis NV STLA.MI :

* STELLANTIS SIGNE DES « ACCORDS-CADRES » AVEC SES PARTENAIRES FINANCIERS EUROPÉENS

* CES ACCORDS-CADRES S’INSCRIVENT DANS LE PLAN STRATÉGIQUE « DARE FORWARD 2030 »

* NOUVEAUX ACCORDS-CADRES AVEC BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (« BNPP PF »), CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (« CACF ») ET SANTANDER CONSUMER FINANCE (« SCF ») VISANT À RÉORGANISER LA CONFIGURATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DE STELLANTIS EN EUROPE

* CES ACCORDS PERMETTRONT LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ DE LEASING OPÉRATIONNEL MULTIMARQUE DÉTENUE À 50 % PAR STELLANTIS ET À 50 % PAR CACF

* LA SOCIÉTÉ SERAIT LE FRUIT DU REGROUPEMENT DES ACTIVITÉS LEASYS ET FREE2MOVE LEASE, AVEC UN OBJECTIF D’UNE FLOTTE D’1 MILLION DE VÉHICULES À HORIZON 2026

* CES ACCORDS PERMETTRONT UNE RÉORGANISATION DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT AU TRAVERS DE JOINT-VENTURES ÉTABLIES AVEC BNPP PF OU SCF DANS CHAQUE PAYS

* CETTE NOUVELLE ORGANISATION DEVRAIT ÊTRE OPÉRATIONNELLE AU PREMIER SEMESTRE 2023

Texte original sur Eikon ....nGNE2SDDVL Pour plus de détails, cliquez sur STLA.MI

(Bureau de Gdansk)

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