 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis ses objectifs 2026 après le "reset"
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 09:15

Stellantis a confirmé un lourd déficit en 2025, en dévoilant une perte nette de 22,3 milliards d'euros, due à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards d'euros liées au changement de stratégie du groupe.

Le constructeur automobile multi-marques explique que cette perte reflète un changement stratégique qui vise "à replacer les attentes des clients et la liberté de choix au coeur des projets de l'entreprise".

L'an passé, le groupe a généré un chiffre d'affaires net de 153,5 milliards d'euros, en baisse de 2% par rapport à 2024, en raison d'une évolution défavorable des taux de change et de la baisse des prix nets au premier semestre 2025, qui ont été partiellement compensées par une augmentation du volume et du mix.

Stellantis met toutefois l'accent sur de "solides performances" au second semestre 2025, période durant laquelle les revenus nets ont progressé de 10,28%, à 79,247 milliards d'euros.

Le groupe a également rappelé que le 6 février dernier, il a procédé à un "reset" majeur de ses activités, entraînant des charges d'environ 22,2 milliards d'euros exclues de l'AOI au second semestre 2025, dont environ 6,5 milliards d'euros de sorties de cash qui devraient être effectuées au cours des quatre prochaines années.

Pour 2026, Stellantis a confirmé ses perspectives financières et prévoit toujours une augmentation moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires, une marge AOI à un chiffre dans la fourchette basse et une amélioration de la génération du free cash-flow industriel d'une année sur l'autre. Une amélioration séquentielle est également attendue entre le premier et le second semestre.

Valeurs associées

STELLANTIS
6,444 EUR MIL -0,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank