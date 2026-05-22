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Stellantis se reprend, Oddo BHF reste à neutre
information fournie par AOF 22/05/2026 à 11:22

(Zonebourse.com) - Stellantis se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 ( 2,15%, à 6,456 euros). Si la veille, le nouveau plan stratégique a déçu (-1,68% pour le titre en clôture qui a été jusqu'à perdre 6,67% en séance), le volet financier dévoilé après semble convaincre un peu plus.

Au niveau des objectifs financiers, Stellantis table sur une croissance de ses revenus de 154 milliards d'euros en 2025, à 190 milliards d'euros d'ici 2030. En parallèle, la marge opérationnelle ajustée devrait atteindre 7% d'ici 2030 avec des améliorations significatives à court terme. Le free cash-flow industriel devrait être positif en 2027 et porté à 6 milliards d'euros en 2030. Enfin, le groupe vise une réduction des coûts de 6 milliards d'euros d'ici 2028, et une amélioration encore attendue jusqu'en 2030, grâce au programme de création de valeur.

La société précise que ces indicateurs reflètent une allocation de capital disciplinée, une contribution croissante des services financiers et une attention rigoureuse portée au client dans toute l'entreprise, tout en soutenant la création de valeur à long terme.

Oddo BHF revient sur le plan stratégique

De son côté, Oddo BHF revient sur le plan stratégique baptisé FaSTLAne 2030, et estime qu'il est globalement en ligne avec les attentes, tant sur le plan stratégique (focalisation accrue sur l'Amérique du Nord, priorisation de quelques marques, recours renforcé aux partenariats, qui deviennent un axe central) que sur le plan financier.

Les analystes relèvent toutefois que la croissance visée, supérieure à 4% par an, paraît ambitieuse "dans un contexte de marchés européens et américains attendus atones, et surtout étonnamment linéaire jusqu'en 2030 alors que l'offensive produit s'accélère surtout à partir de 2028".

Ils ajoutent que "dans un environnement macroéconomique et sectoriel plus exigeant, cette nouvelle trajectoire ne sera pleinement valorisée par le marché qu'à la condition d'une exécution irréprochable".

Dans l'attente d'une amélioration, Oddo BHF reste à neutre sur le titre, avec un objectif de cours de 8 euros, soit un potentiel de hausse de 27%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/05/2026 à 11:22:00.

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1 commentaire

  • 11:33

    ça fait de plus en plus peur la domination de la Chine dans toute l'industrie...très inquiétant pour nos derniers emplois industriels.... !!!

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