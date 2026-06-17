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Stellantis s'allie à Uber et Wayve dans les robotaxis
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 14:12

Stellantis a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec Uber et le spécialiste britannique de l'intelligence artificielle Wayve en vue d'accélérer le déploiement à grande échelle de services de robotaxis.

Le constructeur automobile franco-italo-américain prévoit de concevoir et de produire en série des véhicules autonomes basés sur sa plateforme dite "L4-Ready", dotée d'une technologie de niveau 4 (sans conducteur), précise un communiqué commun.

Ces véhicules intégreront les modèles d'intelligence artificielle de conduite développés par Wayve et seront déployés sur le réseau mondial de mobilité d'Uber. L'objectif initial est de lancer des services commerciaux dans plusieurs grandes villes d'Europe et d'Amérique du Nord.

L'accord, qualifié de non-exclusif, laisse à chaque entreprise la flexibilité de nouer d'autres collaborations dans le domaine de la conduite autonome.

Ce partenariat prolonge des alliances existantes: Stellantis collabore déjà avec Wayve sur la conduite automatisée de niveau "L2 ", tandis qu'Uber et Wayve ont annoncé un projet distinct pour déployer des services autonomes à Londres, Tokyo et dix autres métropoles dès cette année.

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