Stellantis: Robert Peugeot choisi pour représenter la famille Peugeot

Robert Peugeot, le 19 février 2014 à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Le groupe familial Peugeot a choisi Robert Peugeot pour la représenter au sein du conseil d'administration du constructeur Stellantis, privilégiant "la continuité" en optant pour celui qui occupait déjà cette fonction que briguait également son cousin Xavier.

Robert Peugeot, 75 ans, "exercera à compter du printemps 2026 un dernier mandat de deux ans au sein du conseil de surveillance" et "en assurera la vice-présidence", précise mercredi le communiqué du groupe familial.

Le renouvellement interviendra à partir de l'assemblée générale au printemps de Stellantis, né de la fusion entre PSA, Fiat et Chrysler, précise-t-il.

Le septuagénaire avait été nommé en 2021 après la fusion, pour un mandat exceptionnellement de cinq ans. Le prochain mandat sera de deux ans.

Robert Peugeot, qui a toujours travaillé chez Peugeot-Citroën, puis PSA, n'occupe plus de fonction opérationnelle depuis 2007.

Le groupe familial justifie ce choix de la continuité par "la prise en compte (du) contexte de changement à la direction générale et d'évolution du conseil d'administration de Stellantis".

Stellantis a un nouveau directeur général depuis cet été, l'Italien Antonio Filosa, qui pilote le groupe franco-italo-américain depuis les Etats-Unis.

L'autre candidat était Xavier Peugeot, 61 ans, cousin germain de Robert. Xavier Peugeot dirige depuis 2025 la marque DS -créée à partir du haut de gamme de Citroën en 2014, mais à la peine-, après avoir été à la tête de la très profitable branche véhicules utilitaires. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière chez PSA.

Au 30 juin 2025, le capital de Stellantis était détenu à 14,9% par Exor, holding de la famille Agnelli (les fondateurs du constructeur Fiat), 7,6% par la famille Peugeot, 6,4% par l'Etat français via la banque publique d'investissement Bpifrance, 1,6% par le chinois Dong Feng Motors et 1,8% par les salariés, indique Stellantis. Le reste (un peu moins de 68%) est du flottant en Bourse.

Au sein du conseil d'administration, Robert Peugeot est donc vice-président, aux côté du président, John Elkann (famille Agnelli).