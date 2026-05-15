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Stellantis : ricoche sous les 6,75E, surveiller les 6,30E
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 16:30

Stellantis ricoche sous les 6,75E malgré l'annonce d'une coopération renforcée avec Dongfeng (sur la marque Jeep et les véhicule électriques): le titre rechute vers 6,40E et il faut surveiller la réaction du titre au contact du support oblique court terme qui gravite vers 6,30E.
En cas d'enfoncement, Stellantis rechuterait au contact des 6,05E, le plancher du 5 mai, et dans un scénario plus défavorable, pourrait opérer le retracement du plancher annuel des 5,4E du 23 mars.

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