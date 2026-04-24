Stellantis : retombe sur 6,95E, peut venir combler le 'gap' des 6,79E
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 13:58
Le principal support technique court terme sera la MM50 qui gravite vers 6,42E, puis viendra le comblement du "gap" des 6,094E du 31 mars.
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