Stellantis renforce son partenariat avec Mistral AI
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 13:25
Après avoir travaillé à la mise au point de solutions d'IA avancées et à l'intégration des modèles de Mistral AI dans divers cas d'usage, les deux entreprises entament une nouvelle phase de leur collaboration pour 'libérer efficacité, agilité et valeur client à grande échelle'.
Pour atteindre ces objectifs, elles mettront en place deux équipes complémentaires : l'une dédiée à l'innovation pour codévelopper des solutions d'IA hautement personnalisées et l'autre consacrée à la transformation pour généraliser l'adoption de l'IA chez Stellantis.
Stellantis et Mistral AI se concentreront sur deux missions principales : renforcer les équipes ventes et après-vente grâce à des analyses basées sur l'IA, et améliorer l'efficacité opérationnelle en exploitant les retours clients et la data intelligence.
Valeurs associées
|7,980 EUR
|MIL
|+1,48%
A lire aussi
-
La France se prépare à vivre jeudi une troisième journée de manifestations et de grèves en moins d'un mois. Pourquoi cette nouvelle mobilisation? Et quelles perturbations à prévoir? Voici l'essentiel à savoir sur la journée du 2 octobre.
-
L'affichage du coût environnemental des vêtements entre en vigueur en France, une première en Europe
Un jean de mode ultra-éphémère à "5.178 points d'impact" contre "1.428 points d'impact" pour son homologue Made in France: l'affichage du coût environnemental des vêtements entre en vigueur ce mercredi en France, une première en Europe. Il est déjà déployé par ... Lire la suite
-
par Julia Payne La Commission européenne va proposer de réduire de près de moitié les quotas d'importation d'acier de l'UE et d'augmenter les droits de douane sur les volumes dépassant ces quotas pour les fixer à un niveau de 50% identique à ceux imposés par les ... Lire la suite
-
Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer