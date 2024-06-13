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Stellantis Réitère Ses Prévisions Financières Pour 2024
information fournie par Reuters 13/06/2024 à 08:12

Stellantis NV STLAM.MI :

* RÉITÈRE SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES POUR 2024 ET SES PERSPECTIVES POUR LE PREMIER ET SECOND SEMESTRE

* RENDEMENT DU CAPITAL POUR 2024 : LIVRER ≥EUR 7,7 MILLIARDS DE DIVIDENDES ET DE RACHATS EN 2024

* EN 2025, STELLANTIS VISERA LA FOURCHETTE SUPÉRIEURE DE SA POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES DE 25-30% CONTRE 25% CES DERNIÈRES ANNÉES

* PERSPECTIVES POUR LE PREMIER SEMESTRE DE 10-11% DE MARGE AOI, AVEC DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES INDUSTRIELS VISIBLEMENT INFÉRIEURS À CEUX DE LA PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE POUR 2024

Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdańsk)

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