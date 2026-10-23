Jeux vidéo : le CNC va verser 1,5 million d'euros supplémentaires en soutien aux studios français

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) va verser une aide exceptionnelle de 1,5 million d'euros aux studios français de jeux vidéo, sous la forme d'un appel à projets dédié aux contenus additionnels pour des titres existants, a-t-il annoncé vendredi.

"En prolongeant et en renouvelant l'expérience de jeu", les contenus additionnels - connus sous le sigle DLC - "permettent aux studios de développer leurs créations dans la durée, de fidéliser leurs communautés de joueurs et de consolider leurs modèles économiques", affirme l'organisme dans un communiqué.

Les studios ont jusqu'au 14 décembre pour déposer leur dossier, a précisé le CNC.

L'aide annoncée vendredi s'ajoute aux 5 millions d'euros versés chaque année par l'organisme dans le cadre du Fonds d'aide au jeu vidéo.

Avec le crédit d'impôt jeux vidéo, un abattement fiscal de 30 % des dépenses éligibles pour les studios, dans la limite de 6 millions d'euros, il s'agit du principal mécanisme d'aide à la création française dans ce secteur.

Cette annonce survient alors que la capitale accueille jusqu'à dimanche la Paris Games Week, plus grand salon français du jeu vidéo.

Face à une baisse des investissements ces dernières années, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, l'industrie française du jeu vidéo traverse une importante crise marquée par des fermetures d'entreprises et des vagues de licenciements.