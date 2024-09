Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: réduction des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Stellantis indique avoir réduit ses objectifs 2024 pour prendre en compte sa décision d'amplifier ses actions pour corriger les problèmes de performance en Amérique du Nord, ainsi que la détérioration de la dynamique du secteur automobile mondial.



Le constructeur anticipe désormais pour l'année en cours une marge opérationnelle courante entre 5,5 et 7% (et non plus à 'deux chiffres'), ainsi qu'un free cash-flow industriel entre -5 et -10 milliards d'euros (et non plus 'positif').



Stellantis explique avoir accéléré le plan de normalisation des niveaux de stock aux Etats-Unis, visant à ne pas dépasser 330.000 véhicules chez les concessionnaires à la fin de l'année 2024, au lieu de l'objectif initial du premier trimestre 2025.



Il ajoute que la détérioration du contexte sectoriel est marquée par une prévision de marché 2024 en baisse par rapport au début d'année, alors même que la concurrence s'est intensifiée en raison de l'augmentation de l'offre et d'une concurrence chinoise accrue.





