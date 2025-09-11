 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis : redémarre en trombe (+8%) et refranchit les 8E
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 17:08

(Zonebourse.com) - Le plancher des 7,45E du 5 août a été préservé in extremis ce 10 septembre et avec cette ébauche de 'W' haussier, Stellantis redémarre en trombe (+8%) et refranchit les 8E.
Le prochain objectif redevient la résistance des 8,17E (MM50) mais aussi et surtout celle des 8,45E qui voit coïncider la MM100 et l'oblique baissière issue du zénith des 9,80E de la mi-mai.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,145 EUR MIL +9,18%
Signaler le commentaire

