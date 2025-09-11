Stellantis : redémarre en trombe (+8%) et refranchit les 8E
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 17:08
Le prochain objectif redevient la résistance des 8,17E (MM50) mais aussi et surtout celle des 8,45E qui voit coïncider la MM100 et l'oblique baissière issue du zénith des 9,80E de la mi-mai.
Valeurs associées
|8,145 EUR
|MIL
|+9,18%
A lire aussi
-
Les prix des courses alimentaires et de l'essence ont augmenté le mois dernier pour les Américains, mais la banque centrale (Fed) devrait rester convaincue que la priorité est maintenant de baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie. L'inflation a accéléré ... Lire la suite
-
Le stade Metropolitano de Madrid a été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des champions masculine 2027, a annoncé l'UEFA jeudi à l'issue de son Comité exécutif réuni à Tirana. L'antre de l'Atlético de Madrid a déjà accueilli la finale de la Ligue des ... Lire la suite
-
L'arrivée de Luca de Meo à la tête de Kering marque une nouvelle étape dans ce groupe de luxe fondé par la famille Pinault. Venu de l'automobile, le nouveau directeur général devra gérer le cash de façon très rationnelle, dans un univers créatif qui ne l'est pas ... Lire la suite
-
Une chasse à l'homme est en cours aux Etats-Unis pour retrouver le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Donald Trump, tué par balle mercredi pendant une réunion publique sur le campus d'une université de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer