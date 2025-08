Stellantis: record historique de ventes pour Leapmotor en juillet information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 12:05









(Zonebourse.com) - Stellantis fait savoir que sa filiale Leapmotor a livré 50 129 véhicules en juillet 2025, incluant la Chine et les marchés d'exportation, soit une progression de 126 % par rapport à juillet 2024. Il s'agit du volume mensuel le plus élevé jamais atteint par la société et de la première fois qu'elle dépasse le seuil des 50 000 unités.



Grâce à cette performance, Leapmotor se classe en tête des start-ups chinoises du secteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV) pour le mois de juillet, devançant ses concurrents sur le segment des véhicules électrifiés et abordables.



Cette croissance s'inscrit dans la continuité des résultats solides du premier semestre 2025, soutenus par une demande croissante et des avis positifs sur le design et les systèmes embarqués de ses modèles. La société affirme ainsi sa position sur le marché chinois de la mobilité électrique.





