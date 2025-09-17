 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis rappelle près de 164 000 véhicules américains en raison de risques de détachement de pièces de garniture de porte
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI rappelle près de 164 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison de problèmes d'installation de la garniture des portes conducteur et passager, qui peut se détacher, a déclaré mercredi l'Administration nationale de la sécurité routière des États-Unis (National Highway Traffic Safety Administration).

