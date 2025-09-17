 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 817,75
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 11:13

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% de pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et pour le Nasdaq.

* GENERAL MILLS GIS.N doit publier ses résultats au premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.

* CHEVRON CVX.N - Les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient faire des offres formelles pour acquérir la participation de 50% de dans la deuxième plus grande raffinerie de Singapour, ont déclaré à Reuters cinq sources proches du dossier.

* ELI LILLY LLY.N - Le comprimé expérimental GLP-1 a aidé les patients à perdre environ 12% de leur poids, avec la perte de poids se stabilisant pour la plupart des patients au cours de l'essai de 72 semaines, selon les résultats complets de l'étude présentés mardi lors d'un congrès médical.

Le laboratoire prévoit par ailleurs de déposer une demande d'autorisation pour l'orforglipron, son médicament expérimental amaigrissant, auprès des autorités réglementaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon et en Chine "dans les semaines à venir", a déclaré son président international, Patrik Jonsson, à Reuters.

Berenberg a par ailleurs abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* TESLA TSLA.O a conclu des accords confidentiels pour régler deux procès liés à des décès survenus lors de deux accidents distincts en Californie en 2019 impliquant son logiciel d'aide à la conduite Autopilot, selon des documents judiciaires.

* WORKDAY WDAY.O - L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise.

* FEDEX FDX.N - Evercore ISI abaisse sa recommandation à "en ligne" contre "surperformance".

* MERCK MRK.N - Berenberg a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

CHEVRON
159,550 USD NYSE +1,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 757,90 Pts Index Ex -0,27%
ELI LILLY & CO
764,370 USD NYSE +2,10%
FEDEX
227,650 USD NYSE +0,83%
GENERAL MILLS
49,615 USD NYSE +1,26%
GLENCORE
309,525 GBX LSE -0,33%
MERCK
81,115 USD NYSE +0,08%
S&P 500 INDEX
6 606,76 Pts CBOE -0,13%
TESLA
421,6200 USD NASDAQ +2,82%
WORKDAY-A
219,0100 USD NASDAQ -1,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

