Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% de pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et pour le Nasdaq.

* GENERAL MILLS GIS.N doit publier ses résultats au premier trimestre avant l'ouverture de la Bourse.

* CHEVRON CVX.N - Les négociants en matières premières Vitol et Glencore GLEN.L devraient faire des offres formelles pour acquérir la participation de 50% de dans la deuxième plus grande raffinerie de Singapour, ont déclaré à Reuters cinq sources proches du dossier.

* ELI LILLY LLY.N - Le comprimé expérimental GLP-1 a aidé les patients à perdre environ 12% de leur poids, avec la perte de poids se stabilisant pour la plupart des patients au cours de l'essai de 72 semaines, selon les résultats complets de l'étude présentés mardi lors d'un congrès médical.

Le laboratoire prévoit par ailleurs de déposer une demande d'autorisation pour l'orforglipron, son médicament expérimental amaigrissant, auprès des autorités réglementaires aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, au Japon et en Chine "dans les semaines à venir", a déclaré son président international, Patrik Jonsson, à Reuters.

Berenberg a par ailleurs abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

* TESLA TSLA.O a conclu des accords confidentiels pour régler deux procès liés à des décès survenus lors de deux accidents distincts en Californie en 2019 impliquant son logiciel d'aide à la conduite Autopilot, selon des documents judiciaires.

* WORKDAY WDAY.O - L'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi avoir pris une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines, tout en exprimant son soutien à la direction de l'entreprise.

* FEDEX FDX.N - Evercore ISI abaisse sa recommandation à "en ligne" contre "surperformance".

* MERCK MRK.N - Berenberg a abaissé sa recommandation sur la valeur à "conserver" contre "acheter".

