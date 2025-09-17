 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro: L'inflation révisée à 2% sur un an en août
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 11:21

Le bâtiment de la Banque centrale européenne

Le bâtiment de la Banque centrale européenne

L'inflation dans la zone euro est restée stable en août, conformément à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce encore les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,0% en août en rythme annuel, comme en en juillet, selon la version définitive publiée mercredi par Eurostat.

Il est légèrement inférieur à la première estimation, qui avait indiqué une hausse à 2,1% en août.

Sur un mois, l'inflation ressort à 0,1%, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,2%.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est quant à elle confirmée à 2,3%.

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés la semaine dernière, estimant que l'économie du bloc est "en bonne place", ce qui a conduit les opérateurs à freiner leurs paris sur une nouvelle baisse prochaine des coûts d'emprunt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

BCE
Inflation
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank