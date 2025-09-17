Zone euro: L'inflation révisée à 2% sur un an en août

Le bâtiment de la Banque centrale européenne

L'inflation dans la zone euro est restée stable en août, conformément à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce encore les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,0% en août en rythme annuel, comme en en juillet, selon la version définitive publiée mercredi par Eurostat.

Il est légèrement inférieur à la première estimation, qui avait indiqué une hausse à 2,1% en août.

Sur un mois, l'inflation ressort à 0,1%, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,2%.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est quant à elle confirmée à 2,3%.

La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés la semaine dernière, estimant que l'économie du bloc est "en bonne place", ce qui a conduit les opérateurs à freiner leurs paris sur une nouvelle baisse prochaine des coûts d'emprunt.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)