Stellantis rappelle plus de 298 000 véhicules américains pour risque de mouvement incontrôlé

Stellantis STLAM.MI rappelle 298 439 véhicules aux Etats-Unis en raison d'un défaut du câble du levier de vitesses qui pourrait désactiver la fonction de stationnement et permettre au véhicule de rouler, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le câble du levier de vitesses peut se détacher de la transmission, empêchant le véhicule de se mettre en position de stationnement, a indiqué la NHTSA.

Le rappel couvre certains véhicules Dodge Dart 2013-2016, a indiqué l'organisme de réglementation de la sécurité automobile, ajoutant qu'un remède est actuellement en cours de développement.

Le mois dernier, Stellantis a dû rappeler plus de 123 000 véhicules Jeep en raison du risque posé par des pièces de garniture détachées.