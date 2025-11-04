Iran: Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison, dit Macron

Iran: Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de prison, dit Macron

Les deux Français détenus depuis trois ans en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont sortis de prison, a annoncé mardi le président de la République Emmanuel Macron sur X.

Cécile Kohler et Jacques Paris "sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l'Ambassade de France à Téhéran", a écrit le chef de l'Etat.

"Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit pour permettre leur retour en France le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a ensuite précisé sur X que Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris étaient "en sécurité à la résidence de France, à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive".

La sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés en mai 2022, intervient après la libération accordée en octobre par la France à l'étudiante iranienne Mahdieh Esfandiari, détenue plus tôt cette année à Lyon pour avoir publié des messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux et poursuivie pour "apologie du terrorisme".

Les deux Français avaient été condamnés le mois dernier à de lourdes peines de prison, notamment pour espionnage au profit de la France et d'Israël et pour complot destiné à renverser le régime de Téhéran. La France a toujours dénoncé une détention "arbitraire".

Cécile Kohler et Jacques Paris étaient les derniers ressortissants français détenus en Iran depuis la remise en liberté de l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelkhah, de Benjamin Brière et du Franco-Irlandais Bernard Phelan en 2023, ainsi que du jeune cycliste franco-allemand Lennart Monterlos le mois dernier.

(Reportage John Irish; version française Zhifan Liu, Tangi Salaün et Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)