Stellantis prévoit $10 mds d'investissements aux USA-Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 22:09

Stellantis STLAM.MI projette de porter à dix milliards de dollars ses investissements aux Etats-Unis, rapporte Bloomberg News samedi, citant des sources proches du dossier.

Selon l'agence de presse américaine, le constructeur automobile franco-italo-américain pourrait annoncer environ cinq milliards de dollars de nouveaux investissements dans les prochaines semaines, qui viendraient s'ajouter à un montant similaire prévu plus tôt dans l'année.

Ces investissements, qui s'étaleraient sur plusieurs années, pourraient être fléchés vers des usines - réouvertures, embauches, nouveaux modèles - dans des Etats tels que l'Illinois et le Michigan.

Stellantis, ébranlé l'an dernier par d'importantes difficultés commerciales, notamment aux Etats-Unis, qui ont fortement dégradé sa performance financière, a annoncé au dernier salon de l'automobile de Munich qu'il travaillait depuis le début septembre sur une refonte de son plan stratégique moyen terme.

"Dans le cadre des préparatifs de l'actualisation de la stratégie du groupe et du Capital Markets Day l'an prochain, le directeur général (Antonio Filosa) conduit une évaluation complète de tous les investissements futurs", a dit à Reuters un porte-parole de Stellantis. "Ce processus suit son cours."

(Rishabh Jaiswal à Bengalore, avec Gilles Guillaume à Paris)

