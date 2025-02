Stellantis prépare l'ère post-Tavares en resserrant sa direction

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le géant automobile Stellantis a resserré son comité de direction et mis l'accent sur la qualité de ses véhicules, détricotant l'héritage laissé par son directeur général Carlos Tavares, évincé en décembre.

Le groupe de Peugeot, Fiat et Jeep a nommé lundi l'Italien Antonio Filosa à la tête d'une nouvelle direction mondiale de la qualité.

La qualité décevante de certains modèles et des tarifs trop élevés par rapport à la concurrence ont participé à l'effondrement des ventes du groupe aux Etats-Unis en 2024, présenté comme une des raisons du départ de Carlos Tavares.

En Europe, sa filiale Citroën a dû procéder à des rappels massifs de modèles C3 et DS3 en raison d'airbags défaillants et dangereux achetés au fabricant japonais Takata.

Issu de la fusion en 2021 des groupes généralistes Peugeot-Citroen (PSA) et Fiat-Chrysler (FCA), Stellantis fait face à une concurrence renforcée, notamment du côté des constructeurs chinois, et doit affronter impérativement ces problèmes de qualité, a commenté l'analyste Felipe Muñoz du cabinet Jato Dynamics.

Stellantis a aussi indiqué que le groupe serait désormais plus décentralisé: chaque région (Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique...) a désormais plus de responsabilités quant à la planification de ses gammes de véhicules et à la gestion de ses usines comme de ses opérations commerciales.

Le groupe aux quinze marques a annoncé parallèlement la création d'une nouvelle direction mondiale du marketing dirigée par le patron de Fiat Olivier François pour mieux "soutenir les marques, en particulier à travers la publicité, des évènements mondiaux et du sponsoring", des domaines délaissés par Carlos Tavares pour faire des économies.

- "Simplifier" -

"Ces annonces vont encore simplifier notre organisation et augmenter notre agilité locale, ainsi que la rigueur de notre exécution", a souligné dans le communiqué John Elkann, président de Stellantis et héritier de la dynastie Agnelli, principale actionnaire du groupe via sa holding Exor.

Stellantis a réaffirmé par ailleurs que le processus de nomination du directeur général serait finalisé "au cours du premier semestre 2025".

Antonio Filosa, qui a fait toute sa carrière dans le groupe Fiat-Chrysler (FCA), est l'un des profils internes favoris pour prendre le poste de directeur général, vacant depuis la mise à l'écart de Carlos Tavares début décembre 2024.

M. Filosa avait déjà été promu fin 2024 directeur pour l'Amérique du Nord et du Sud, et directeur de toutes les marques américaines (Chrysler, Dodge, Ram).

Stellantis a aussi annoncé plusieurs changements à la tête de ses marques, avec notamment l'arrivée du Français Alain Favey, un ancien de Volkswagen passé chez le loueur Europcar, à la tête de Peugeot.

Il remplace la Britannique Linda Jackson, nommée en 2014 à la tête de Citroën dans le groupe PSA, sous la supervision de Carlos Tavares, puis en 2021 à la tête de la marque au Lion, où son travail était reconnu.

"Ces changements étaient attendus après le départ de Carlos Tavares, certains de ses collaborateurs n'allaient pas faire long feu", a commenté Felipe Muñoz. "La famille Agnelli montre qu'elle joue un rôle majeur dans ce groupe."

L'analyste a par ailleurs des doutes sur le futur des marques. "La plupart d'entre elles ont des problèmes et sont sur un même créneau généraliste, il est difficile de les gérer toutes en même temps. Il s'agit de rendre le groupe plus efficace, moins bureaucratique", a-t-il souligné.

Antonio Filosa a laissé le volant de Jeep à Bob Broderdorf, un ancien du groupe FCA. Il aura pour mission de relancer la marque majeure de SUV qui connait des problèmes de qualité.

Le nouveau chef global du marketing Olivier François garde les commandes de Fiat, en grande difficulté, mais laisse le volant d'une autre marque qui doit encore faire ses preuves, DS, à Xavier Peugeot, un ancien de PSA.

Le patron européen de Stellantis, Jean-Philippe Imparato, est lui aussi déchargé d'un département majeur et très profitable pour le groupe, celui des utilitaires, où il est remplacé par la Française Anne Aboud, ancienne de Renault et PSA.

Tous ces changements interviennent aussi au moment où la guerre commerciale que Donald Trump vient d'engager pourrait créer de fortes vagues dans le secteur automobile.