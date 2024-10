Stellantis pourrait engager un remaniement de sa direction

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Carlos Tavares voudrait répondre à l’avertissement sur résultats lancé en septembre par un profond remaniement du management de Stellantis (-1,06% à 12,08 euros). C’est ce qu’affirme Bloomberg, précisant que le patron du constructeur automobile pourrait présenter cette semaine ses propositions en ce sens lors d'une réunion du conseil d'administration prévue aux États-Unis. Les coupes pourraient concerner les équipes financières, les directeurs régionaux et les dirigeants de marque, selon l'agence.

