Stellantis porté par une recommandation favorable de Berenberg
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 09:41
A 9h30, le titre du constructeur progresse de 2,9% et signe la plus forte hausse du CAC 40 qui avance de 0,6% au même moment.
Dans une étude sectorielle publiée dans la matinée, l'analyste estime que la dynamique des nouveaux modèles devrait faire son retour au premier plan et soutenir les valeurs du secteur.
'L'environnement devrait rester volatil à court terme pour les constructeurs, mais les ventes du troisième trimestre ont bien démarré en Europe comme aux Etats-Unis', souligne l'intermédiaire financier.
'Le rythme soutenu des lancements de produits prévus au second semestre et sur 2026-2027 devrait également constituer un facteur de soutien, en dépit de la pression persistante qui s'exerce sur les prix', poursuit Berenberg.
Concernant Stellantis en particulier, le professionnel estime que le dossier devrait être porté par une situation de stocks bien plus favorable aux Etats-Unis et par la dynamique produits à venir, de nature à lui assurer une progression graduelle de ses résultats.
Berenberg relève en conséquence sa recommandation de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours rehaussé de neuf à 9,5 euros.
Ses valeurs préférées au sein du secteur demeurent cependant BMW, Ferrari et Renault.
Valeurs associées
|8,732 EUR
|MIL
|+3,95%
