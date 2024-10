Stellantis: plusieurs usines italiennes à l'arrêt courant novembre

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le groupe Stellantis a indiqué mercredi que plusieurs de ses usines italiennes seraient de nouveau à l'arrêt au cours du mois de novembre pour réguler la production.

La ligne de montage de la Fiat Panda, à Pomigliano d'Arco près de Naples, sera notamment fermée pendant neuf jours.

A l'usine de Termoli (Est), la fabrication du moteur FIRE (qui équipe des Jeep et Fiat) est de nouveau suspendue du 11 au 24 novembre, tandis que celles du petit moteur GSE (Fait Panda et 500) et des plus puissants GSE et V6 (Alfa Romeo, Maserati) seront suspendues pendant quatre jours.

Les organisations syndicales du groupe ont été informées mercredi par la direction italienne du quatrième constructeur mondial.

Stellantis "affronte un moment particulièrement complexe dans sa transition (vers l'électrique) à cause de la baisse des commandes sur le marché des véhicules électriques en Europe, qui met en difficulté tous les constructeurs, notamment Européens", a indiqué le groupe dans un communiqué de presse.

Stellantis avait déjà annoncé la suspension de la production de sa petite Fiat 500 électrique à Mirafiori (nord) jusqu'au 1er novembre en raison de ce manque de commandes, grâce au chômage partiel financé par l'Etat.

Ces fermetures sont "nécessaires pour adapter la production aux conditions de marché actuelles et garantir une gestion efficace des ressources", a indiqué Stellantis mercredi. "Nous sommes déterminés à garantir la continuité de nos usines et des activités dans cette période complexe", a poursuivi la direction.

Le groupe automobile Stellantis a annoncé mercredi matin qu'il avait livré 20% de véhicules en moins à son réseau de concessionnaires et aux flottes d'entreprises au troisième trimestre 2024, par rapport à la même période de 2023, avec un recul notable en Amérique du Nord (-36%) et en Europe (-17%).

Le constructeur tente de réduire ses stocks en Amérique du nord et lance de nombreux nouveaux véhicules électriques, dont la production monte en cadence.

Le groupe aux quinze marques traverse une passe difficile après des années de profits records, depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler).

Stellantis a annoncé fin septembre une nette révision à la baisse de son objectif de marge opérationnelle pour l'année 2024, et remplacé plusieurs hauts dirigeants.

Le patron du groupe Carlos Tavares n'exclut pas de fermer des usines. Il a cependant assuré lundi au Mondial de l'auto de Paris que toutes les usines italiennes avaient un plan d’activité "jusqu’en 2032".