Stellantis plonge suite à une facture de 27 milliards de dollars pour le retrait des véhicules électriques

Les charges entraîneront une perte de 19 à 21 milliards d'euros au second semestre 2025

L'entreprise ne versera pas de dividende cette année

Les actions plongent de 25 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2021

Stellantis STLAM.MI a annoncé 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) de charges vendredi pour réduire ses ambitions en matière de véhicules électriques, ce qui a fait chuter ses actions alors que les constructeurs automobiles paient le prix d'avoir mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Cette décision est la plus importante d'une série de dépréciations, y compris chez Ford F.N et General Motors GM.N , alors que de nombreux constructeurs automobiles occidentaux se retirent des modèles à batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à une demande plus faible que prévu.

Les actions de Stellantis, cotées à Milan, ont chuté de 25 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis la création du groupe en 2021, à la suite de la fusion de Fiat Chrysler et du fabricant de Peugeot PSA. Cette baisse signifie que la dépréciation est désormais supérieure à la valeur de marché de l'entreprise.

« Les charges annoncées aujourd'hui reflètent en grande partie le coût de la surestimation du rythme de la transition énergétique qui nous a éloignés des besoins, des moyens et des désirs réels de nombreux acheteurs de voitures », a déclaré le directeur général Antonio Filosa dans un communiqué.

« La réinitialisation que nous avons annoncée aujourd'hui fait partie du processus décisif que nous avons entamé en 2025, pour faire à nouveau de nos clients et de leurs préférences notre étoile directrice. »

Outre les droits de douane, le ralentissement de la demande sur le principal marché, la Chine, et la concurrence bon marché des constructeurs chinois, les constructeurs automobiles traditionnels doivent faire face à une adoption plus lente que prévu des VE, en particulier aux États-Unis, où le président Donald Trump a supprimé les subventions et rejeté les technologies vertes.

Le géant chinois des VE BYD 1211.HK a affiché de faibles ventes en janvier, affectant ses actions et ses pairs locaux, tandis que le japonais Toyota 7203.T - qui s'est mieux comporté que la plupart grâce à un pari contrarien sur les hybrides - a nommé un nouveau directeur général vendredi.

STELLANTIS EFFECTUERA DES PAIEMENTS EN ESPÈCES SUR QUATRE ANS

Fabio Caldato, gestionnaire de portefeuille chez AcomeA SGR, qui détient des actions Stellantis, a déclaré à Reuters que des charges plus élevées que prévu étaient devenues plus probables après les lourdes dépréciations effectuées par GM et Ford au cours des derniers mois.

« D'autres données encourageantes sont nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs dans Stellantis, notamment parce que nous ne voyons pas de signes forts de reprise dans le cycle des semi-conducteurs automobiles, ce qui pourrait limiter le potentiel de redressement des ventes du groupe », a-t-il déclaré.

Les charges, comptabilisées dans les résultats du second semestre 2025, sont principalement liées au réalignement des modèles sur les préférences des clients et aux nouvelles règles d'émission aux États-Unis, « reflétant des attentes considérablement réduites pour les produits EV », a déclaré Stellantis.

Elles reflètent également les réductions de la chaîne d'approvisionnement en VE du groupe, les estimations révisées des provisions pour garanties contractuelles en raison de la mauvaise qualité des produits, et les suppressions d'emplois annoncées précédemment en Europe.

Les dépréciations comprennent environ 6,5 milliards d'euros de paiements en espèces qui devraient être étalés sur quatre ans à partir de 2026.

« Alors qu'une dépréciation était très attendue, l'ampleur et la composante plus importante des sorties de fonds à 6,5 milliards d'euros, bien qu'étalée sur 4 ans pour les fournisseurs, est un élément négatif clé », ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

RÉDUCTION DES AMBITIONS EN MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

M. Filosa a commencé à réduire les ambitions du constructeur de Fiat et Jeep en matière de véhicules électriques l'année dernière, après avoir succédé à Carlos Tavares, dont l'offensive agressive dans le domaine de l'électrification a contribué à une baisse prolongée des ventes en Europe et sur le marché nord-américain, l'ancien moteur de profit du groupe.

Dans le cadre de ce changement, le groupe italo-franco-américain a accepté jeudi de vendre sa participation de 49% dans une coentreprise de batteries au Canada au partenaire sud-coréen LG Energy Solution

Pedro Pacheco, analyste chez Gartner, a averti que Stellantis et d'autres risquaient de s'éloigner trop des VE.

« Il y a une réaction excessive en termes de pivotement stratégique », a-t-il déclaré. « Ils doivent s'engager dans cette voie et faire les choses correctement, car leur survie pourrait en dépendre. »

En raison des dépréciations, Stellantis s'attend désormais à une perte nette préliminaire comprise entre 19 et 21 milliards d'euros pour le second semestre de l'exercice 2025 et ne versera pas de dividende cette année.

Elle s'attend à une consommation de trésorerie industrielle comprise entre 1,4 et 1,6 milliard d'euros au second semestre.

Le groupe émettra également jusqu'à 5 milliards d'euros d'obligations hybrides non convertibles, subordonnées et perpétuelles.

« Ces actions contribueront à préserver un bilan solide, avec environ 46 milliards d'euros de liquidités industrielles disponibles à la fin de l'année », a déclaré Stellantis.

Pour 2026, Stellantis prévoit une augmentation moyenne à un chiffre du chiffre d'affaires net et une marge de résultat d'exploitation ajustée à un chiffre. Elle s'attend à des flux de trésorerie industriels positifs en 2027.

La société publiera ses résultats définitifs pour le second semestre et l'année 2025 le 26 février.

