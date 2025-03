Stellantis: partenariat renforcé avec Prosolia Energy information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 12:17









(CercleFinance.com) - Le producteur d'énergie Prosolia Energy a annoncé jeudi le renforcement de son partenariat avec Stellantis avec le lancement de nouveaux projets d'énergie renouvelable en France et en Allemagne.



Le groupe créé en 2003 et très présent en Espagne, au Portugal, en France et en Italie indique prévoir huit nouvelles installations d'une capacité totale de 120 MW au sein des sites industriels du constructeur automobile.



Cinq projets seront développés en France (Hordain, Mulhouse, Rennes, Sept-Fons et Sochaux) et trois en Allemagne, tous devant être mis en service d'ici fin 2025.



L'accord de collaboration prévoit l'hybridation de certains sites avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) afin de garantir un approvisionnement continu en énergie renouvelable 24h/24.



Le partenariat stratégique entre Prosolia et Stellantis avait débuté en 2020 en Espagne.





