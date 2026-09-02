CONTEXTE MOYEN TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le mouvement se poursuit. Le prochain objectif est à 4,287 €, puis 3,400 €. Le franchissement de 10,500 € remettrait en cause la suite de la baisse.
PREVISION COURT TERME
La tendance de fond est clairement orientée à la baisse. Le MACD est négatif, il confirme cette tendance. La reprise est une consolidation qui va buter sur 4,9000 € prochainement. Le prochain objectif est à 4,2875 €, puis 3,7660 €. Le franchissement de 5,3000 € remettrait en cause la suite de la baisse.
|Dernier cours :
|4.64
|Support :
|4.29 / 3.77
|Resistance :
|4.9 / 5.3
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
STELLANTIS (Paris) : La tendance de fond est clairement orientée à la baisse
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