Stellantis: nouvelle Grande Panda Hybride chez Fiat information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Fiat rapporte que son modèle Grande Panda Hybride s'enrichit d'une nouvelle déclinaison, simplement baptisée Grande Panda, disponible depuis le 1er juillet.



Cette version vient compléter les finitions déjà existantes POP, Icône et La Prima. Pensée pour offrir l'essentiel, elle cible les clients souhaitant une transition progressive vers l'électrification, tout en restant compétitive face aux citadines thermiques du segment B.



Parmi les équipements de série figurent la climatisation manuelle, des radars de recul, une station d'accueil pour smartphone, ainsi qu'un frein de stationnement électrique. Dotée d'un design italien affirmé et d'une motorisation hybride efficiente, cette nouvelle Grande Panda 'ambitionne de séduire un public plus large à la recherche d'une solution économique et responsable'.







