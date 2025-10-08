Stellantis nomme Francesco Ciancia en tant que responsable mondial de Manufacturing

Stellantis NV STLAM.MI :
* FRANCESCO CIANCIA REJOINDRA STELLANTIS EN PROVENANCE DE MERCEDES-BENZ EN TANT QUE RESPONSABLE MONDIAL DE MANUFACTURING LE 1ER NOVEMBRE
* JEAN-PHILIPPE IMPARATO SE CONSACRERA DÉSORMAIS PLEINEMENT À L'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE MASERATI, EN TANT QUE CEO
Texte original https://tinyurl.com/2d92scdu Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI
(Rédaction de Gdansk)
