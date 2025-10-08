 Aller au contenu principal
Stellantis nomme Francesco Ciancia en tant que responsable mondial de Manufacturing
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 08:15

Stellantis NV STLAM.MI :

* FRANCESCO CIANCIA REJOINDRA STELLANTIS EN PROVENANCE DE MERCEDES-BENZ EN TANT QUE RESPONSABLE MONDIAL DE MANUFACTURING LE 1ER NOVEMBRE

* JEAN-PHILIPPE IMPARATO SE CONSACRERA DÉSORMAIS PLEINEMENT À L'AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DE MASERATI, EN TANT QUE CEO

Texte original https://tinyurl.com/2d92scdu Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STELLANTIS
9,382 EUR MIL -0,54%
STELLANTIS
9,4340 EUR Euronext Paris +0,02%
