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Stellantis nomme de nouveaux responsables pour Fiat, Jeep, Lancia, Abarth et DS en Europe
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:02
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Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi la nomination de nouveaux responsables à la direction de Fiat, Abarth, Lancia, DS Automobiles et Jeep, le constructeur automobile poursuivant la mise en oeuvre de son plan Fastlane 2030.

Dans un communiqué, le groupe déclare qu'à compter du 1er septembre, Arnaud Belloni deviendra le CEO des marques FIAT, Abarth et Lancia, Xavier Chardon le CEO de DS Automobiles, et Xavier Peugeot le responsable de la marque Jeep en Europe.

Ces nominations "posent les fondations d’une vision marketing européenne axée sur la créativité et l’innovation, renforcent la croissance de Jeep grâce à un leadership dédié et clarifient le positionnement de Lancia et DS Automobiles en tant que marques spécialisées", a déclaré dans le communiqué Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe.

Le groupe franco-italo-américain a dévoilé en mai un plan stratégique de 60 milliards d'euros passant notamment par un recentrage de son imposant portefeuille de 14 marques sur Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi que sur sa division de véhicules utilitaires Pro One.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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