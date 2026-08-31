Stellantis nomme de nouveaux responsables pour Fiat, Jeep, Lancia, Abarth et DS en Europe

Le logo de Stellantis orne le bâtiment de l'entreprise à Poissy

Stellantis a ‌annoncé lundi la nomination de nouveaux responsables ​à la direction de Fiat, Abarth, Lancia, DS Automobiles et Jeep, le constructeur automobile ​poursuivant la mise en oeuvre de son plan Fastlane ​2030.

Dans un communiqué, le ⁠groupe déclare qu'à compter du 1er septembre, ‌Arnaud Belloni deviendra le CEO des marques FIAT, Abarth et Lancia, Xavier ​Chardon ‌le CEO de DS Automobiles, et ⁠Xavier Peugeot le responsable de la marque Jeep en Europe.

Ces nominations "posent les fondations d’une ⁠vision marketing ‌européenne axée sur la créativité et ⁠l’innovation, renforcent la croissance de Jeep ‌grâce à un leadership dédié et ⁠clarifient le positionnement de Lancia et ⁠DS Automobiles ‌en tant que marques spécialisées", a déclaré dans ​le communiqué ‌Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe.

Le groupe franco-italo-américain a dévoilé en mai ​un plan stratégique de 60 milliards d'euros passant notamment par un ⁠recentrage de son imposant portefeuille de 14 marques sur Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi que sur sa division de véhicules utilitaires Pro One.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)