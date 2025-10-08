Stellantis nomme de nouveaux membres de son équipe dirigeante

Le directeur général de Stellantis Antonio Filosa, arrivé en juin à la tête du groupe franco-italo-américain, continue à former son équipe dirigeante, nommant notamment Francesco Ciancia au poste de responsable mondial de la production et Emanuele Cappellano à la tête de la région Europe, selon un communiqué mercredi.

Antonio Filosa, en novembre 2024, en Californie ( AFP / ETIENNE LAURENT )

Francesco Ciancia était depuis 2022 responsable des unités de production des fourgons chez Mercedes-Benz. Il avait précédemment fait ses armes chez Fiat Chrysler Automobiles et Stellantis à partir de 2001, comme directeur d'usine en Serbie ou responsable de la production pour l'Amérique latine, détaille Stellantis dans le communiqué de presse.

Il prendra ses fonctions le 1er novembre en remplacement d'Arnaud Deboeuf, qui quittera l'entreprise.

"Son nouveau rôle de responsable mondial du manufacturing sera essentiel à notre succès futur, alors que nous nous efforçons sans relâche d'améliorer la cohérence, l'efficacité et la compétitivité de nos processus de production à l'échelle mondiale", a commenté dans le communiqué Antonio Filosa.

Emanuele Cappellano, qui était jusqu'à présent à la tête de la région Amérique du Sud - continent où Stellantis domine le marché - devient responsable de la région Europe élargie et des marques européennes, en plus de son rôle actuel à la tête de l'unité véhicules utilitaires Stellantis Pro One.

Jean-Philippe Imparato devient directeur général de Maserati.

Rejoignent également l'équipe dirigeante : Samir Cherfan, responsable de la région Moyen-Orient et Afrique, Herlander Zola qui devient responsable de la région Amérique du Sud, Grégoire Olivier, nommé à la tête de la zone Chine et Asie-Pacifique ainsi que Ralph Gilles, responsable mondial du design.

Avec ces nominations, "nous affinons également notre orientation régionale en attribuant des responsabilités spécifiques à nos organisations Asie-Pacifique, et Moyen-Orient et Afrique au niveau de l'équipe dirigeante", a affirmé le patron Antonio Filosa.

Le géant automobile aux 14 marques (Peugeot, Fiat, Chrysler, Jeep...) traverse une passe difficile, avec des ventes en recul de 9,5% en France depuis début 2025.

Fin septembre, le géant de l'automobile a décidé de mettre temporairement à l'arrêt six usines en Europe, dont l'usine de française de Poissy.