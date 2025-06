Stellantis: nomination d'un nouveau directeur qualité information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Stellantis N.V. annonce aujourd'hui la nomination de Sébastien Jacquet au poste de Chief Quality Officer (directeur qualité), avec effet immédiat. Il succède à Antonio Filosa, récemment nommé nouveau CEO de l'entreprise.



Sébastien Jacquet occupait jusqu'alors les fonctions de Directeur général adjoint en charge de l'ingénierie et de la technologie ainsi que de Responsable de l'ingénierie transversale véhicule et des projets.



Fort de près de 25 ans d'expérience il a notamment joué un rôle essentiel dans le lancement de la première plateforme multi-énergie de Stellantis : STLA Medium.





