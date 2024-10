Stellantis ne cherche pas à se consolider, assure le président de son conseil d'administration

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Stellantis ne cherche aucunement à se consolider en fusionnant ou en acquérant d'autres groupes, a assuré lundi le président de son conseil d'administration John Elkann dans un entretien à l'AFP, alors que planaient des rumeurs de fusion avec Renault.

"Nous sommes vraiment concentrés sur l'activité, au niveau de nos actionnaires de référence, du conseil, de notre CEO et de l'équipe dirigeante. Pas sur des possibles distractions que représenteraient des opérations de consolidation, quelles qu'elles soient", a souligné M. Elkann lors d'un entretien en marge du 90e Mondial de l'automobile, qui ouvrait ses portes lundi à Paris.

"Nous, en tant que Stellantis, considérons qu'on a une taille compétitive. Et Stellantis naît de différentes consolidations", dont notamment la fusion entre PSA (Peugeot-Citroën) et FCA (Fiat-Chrysler), a-t-il rappelé.

Le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, avait souligné plus tôt lundi que le groupe avait refusé de vendre certaines de ses 14 marques aux constructeurs chinois.

"On n'est pas prêts à faire des consolidations, mais on n'est pas prêts à faire des déconsolidations. Ce n'est pas le moment", a souligné de son côté John Elkann.

Affrontant des difficultés en Amérique du Nord et en Europe, Stellantis a revu son équipe de direction le vendredi 11 octobre, remplaçant notamment sa directrice financière et les dirigeants des zones Europe et Amérique du Nord.

"Ce changement de l'organisation que Carlos (Tavares) a voulu (...) démontre combien Stellantis a en interne des gens très capables", a souligné John Elkann. "Le travail que Carlos a fait sur le leadership ces quatre dernières années a continuellement fait progresser l'organisation et donné des opportunités à des gens méritants".

"Le soutien à Carlos de la part du conseil et des actionnaires de référence n'a jamais été mis en doute", a-t-il aussi dit.

Le groupe a pourtant confirmé le départ à la retraite de M. Tavares, 66 ans, à la fin de son mandat en janvier 2026. "Cette décision était un objectif qu'il s'était donné", a indiqué M. Elkann.

Stellantis a donc lancé un processus de succession, où le conseil d'administration "regardera plus en interne qu'en externe", a souligné John Elkann.

Pourraient-ils désigner un(e) Américain(e) pour créer une alternance à la tête du groupe après Carlos Tavares, issu du Français PSA?

"Si on se met à raisonner sur des critères comme ceux-là, on finira par faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs choix pour notre entreprise", a répondu M. Elkann.