Stellantis minimise l'hypothèse de partenariats avec JLR et Tata en Europe

Le logo de Stellantis trône sur le bâtiment de la société à Poissy

Stellantis n'a pas de projet ‌significatif d'étendre à l'Europe ses partenariats récents avec Jaguar Land Rover et Tata Motors, ​a dit vendredi le directeur des activités européennes du constructeur automobile Emanuele Cappellano.

Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA a annoncé la semaine dernière une salve ​d'accords de coopération dans le cadre de sa nouvelle stratégie à long terme, notamment avec des concurrents comme Jaguar ​Land Rover pour le marché américain et Tata ⁠Motors pour le marché indien.

Les analystes ont estimé que ces partenariats pourraient également ‌aider Stellantis en Europe, où le constructeur réfléchit actuellement à plusieurs options technologiques, notamment pour ses véhicules de grande taille.

Emanuele Cappellano a déclaré ​qu'étendre à l'Europe les JV ‌avec JLR et Tata n'était pas la priorité.

"En pensant au ⁠développement de ces JV pour les Etats-Unis et l'Inde, nous n'avions pas l'Europe en tête", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Turin, durant laquelle il a détaillé ⁠les aspects européens du ‌plan "Fastlane 2030" présenté environ une semaine plus tôt.

"S'il y avait un ⁠bénéfice à le faire - disons, une opportunité produit - nous pourrions effectivement l'envisager, mais à ‌l'heure actuelle, ce n'est pas notre priorité principale", a-t-il ajouté.

Emanuele Cappellano avait ⁠déclaré mardi étudier plusieurs options pour le développement des plateformes futures ⁠des grands modèles ‌de sa marque haut de gamme Alfa Romeo, soit en interne, soit avec un partenaire.

Alfa ​Romeo prévoit de lancer deux nouvelles voitures ‌de taille moyenne d'ici 2030, mais sans calendrier ferme pour les nouvelles versions des Giulia et Stelvio, de ​taille supérieure, promises par la marque.

Emanuele Cappellano a également dit vendredi envisager la vente en Europe d'un modèle de "niche", en faible quantité, de sa marque Jeep, qui ⁠sera fabriqué en Chine avec son partenaire Dongfeng.

Il a signé ce mois-ci avec lui un accord à un milliard d'euros pour produire des Peugeot et des Jeep en Chine, pour le marché chinois et l'export, ainsi qu'une lettre d'intention pour fabriquer une voiture d'une marque de Dongfeng dans l'usine Stellantis de Rennes.

(Giulio Piovaccari, version française Gilles Guillaume, ​édité par Benoit Van Overstraeten)