Stellantis: Les volumes rebondissent de 13% au T3 avec l'Amérique du Nord

Le logo de Stellantis

Stellantis a annoncé vendredi une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million de véhicules selon des chiffres préliminaires.

Le terme "facturations" désigne le volume de voitures et fourgons livrés aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement aux clients particuliers et aux flottes.

Le constructeur automobile franco-italo-américain, ébranlé l'an dernier par une dégradation spectaculaire de sa performance commerciale et financière, a fait état notamment d'un "rebond particulièrement fort" en Amérique du Nord, avec une augmentation des facturations d'environ 35%.

"Cette amélioration significative reflète principalement les avantages d’un retour à une gestion normalisée des stocks, contrairement aux mesures de réduction de l’année précédente, qui avaient temporairement réduit la production", a expliqué Stellantis dans un communiqué, faisant référence à l'arrêt de modèles populaires outre-Atlantique comme le Ram 1500 à moteur HEMI V8.

En Europe "élargie", les livraisons sont en hausse de 8%, l'impact positif sur les ventes du démarrage de nouvelles citadines étant réduit par un marché du véhicule utilitaire toujours difficile.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA publiera ses chiffres de livraisons définitifs et son chiffre d'affaires du trimestre écoulé le 30 octobre prochain.

(Rédigé par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Blandine Hénault)