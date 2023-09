Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: les moteurs européens compatibles aux e-fuels information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 17:04









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi que les carburants de synthèse issus de sa collaboration avec la compagnie pétrolière saoudienne Aramco seraient compatibles avec se véhicules européens.



A l'issue de plusieurs mois de tests, le groupe automobile dit être arrivé à la conclusion que 24 de ses familles de moteurs européens vendus depuis 2014, soit 28 millions de véhicules en circulation, étaient en mesure d'utiliser un carburant de synthèse, sans aucune modification du groupe motopropulseur.



Ces essais ont été effectués avec des 'e-fuels' fournis par Aramco, des carburants de synthèse produit par réaction entre du CO2 prélevé directement dans l'atmosphère ou provenant d'un site industriel et de l'hydrogène renouvelable.



D'après Stellantis, l'utilisation de carburants de synthèse bas carbone pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone des véhicules à combustion interne existants d'au moins 70% par rapport aux carburants traditionnels.





