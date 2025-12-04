Stellantis-Les hybrides sont une priorité absolue pour le marché américain, dit Filosa

par Nora Eckert et Giulio Piovaccari

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI a déclaré jeudi que le constructeur automobile se concentrait sur la production de véhicules hybrides sur le marché américain, un changement de stratégie alors que son prédécesseur mettait l'accent sur les modèles entièrement électriques.

"Nous croyons vraiment que l'hybride sera l'un des groupes motopropulseurs préférés aux États-Unis", a déclaré Antonio Filosa lors d'une conférence organisée par Goldman Sachs.

Il a précisé que le constructeur automobile se focalisait davantage sur les hybrides traditionnels que sur les modèles hybrides rechargeables, pour lesquels il ne voit pas la même demande.

Antonio Filosa a mis en avant la Jeep Cherokee hybride du constructeur automobile et a déclaré que Stellantis essayait d'élargir son offre à l'ensemble de sa gamme.

Le directeur général s'efforce d'inverser les fortes pertes de parts de marché aux États-Unis qui ont contribué au départ de son prédécesseur, Carlos Tavares, il y a un an.

Cette semaine, le nouveau directeur général du groupe né de la fusion entre PSA et FCA s'est joint au directeur général de Ford Motor F.N pour rencontrer le président américain Donald Trump afin de discuter de sa proposition de réduire les réglementations en matière d'économie de carburant.

L'assouplissement de ces réglementations permet aux constructeurs automobiles d'augmenter la production de modèles à essence et d'alléger la pression sur la production de véhicules électriques (VE).

Cette année, Stellantis a réintroduit son moteur HEMI 8 cylindres sur certains modèles alors que les concessionnaires et clients le réclamaient.

Le jour de l'annonce, 10.000 commandes ont été enregistrées. Quelque 50.000 commandes ont été enregistrées dans les six semaines qui ont suivi, a-t-il ajouté.

"Il y a là une grande opportunité d'amélioration du mix et du volume", a-t-il déclaré.

La part de marché de Stellantis était de 7% aux États-Unis au premier semestre de l'année, a déclaré son directeur général. Elle est passée à 8% au troisième trimestre.

Antonio Filosa s'attend à ce que le constructeur automobile gagne encore des parts de marché avec les lancements de véhicules à venir.

(Rédigé par Nora Eckert à Detroit et Giulio Piovaccari à Milan ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)