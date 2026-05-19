Stellantis lancera la production de sa petite E-Car en 2028

(Actualisé tout du long avec détails, contexte)

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi le lancement du nouveau projet E-car, une petite voiture électrique destinée au marché européen, le constructeur franco-américano-italien faisant le pari d'une reprise dans la région du segment déclinant de l'entrée de gamme.

Les premières E-Cars, conçues pour être compactes, abordables et entièrement électriques, devraient sortir en 2028 des lignes de production du site de Pomigliano d’Arco en Italie, selon un communiqué du groupe.

Le projet s'appuiera sur les partenariats du constructeur pour limiter les coûts et accélérer le développement tout en soutenant l'emploi industriel local, a déclaré Stellantis.

"Les clients souhaitent le retour de petits véhicules élégants, fièrement produits en Europe, à la fois abordables et respectueux de l’environnement", a déclaré dans un communiqué le directeur général Antonio Filosa, qui doit présenter jeudi la nouvelle stratégie du constructeur automobile.

Les dirigeants de Stellantis ont fait valoir que l'Europe, où les normes de sécurité et d'émissions ont considérablement alourdi le coût des voitures neuves, a besoin d'une nouvelle génération de petits véhicules allégés et économiques, à l'image des "kei cars" japonaises.

Ils estiment que, sans modèles électriques plus abordables, la transition vers une mobilité zéro émission encouragée par la réglementation de l'Union européenne risque de s'enliser, en particulier chez les ménages à revenus modérés.

Le site de Pomigliano fabrique notamment la populaire Fiat Panda, dont la production devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2030.

A la Bourse de Paris, vers 08h00 GMT, l'action Stellantis prenait 1,3% à 6,47 euros, adossée à une hausse de 1% pour l'indice de référence .FCHI au même moment.

(Rédigé par Rihab Latrache et Giulio Piovaccari, édité par Augustin Turpin)