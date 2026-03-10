 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis' Jeep fait appel à une entreprise soutenue par Toyota et à Bosch pour les technologies hybrides et d'autonomie accrue
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire de Stellantis, le contexte)

Le fabricant de jeeps Stellantis

STLAM.MI utilise des technologies des fournisseurs automobiles Blue Nexus, une entreprise 7203.T soutenue par Toyota, et Bosch pour développer ses nouveaux SUV hybrides, a rapporté CNBC mardi.

Stellantis utilise le système de transmission hybride à deux moteurs électriques à variation continue de Blue Nexus pour son Jeep Cherokee récemment lancé, le premier SUV hybride de la marque en Amérique du Nord, et la technologie de Bosch pour ses prochains véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), selon le rapport.

Un porte-parole de Stellantis a déclaré à Reuters que Blue Nexus était un fournisseur pour la Jeep Cherokee et Bosch pour le prochain SUV Jeep Grand Wagoneer EREV, sans donner plus de détails.

Le Cherokee et le Grand Wagoneer EREV de Jeep font partie des principaux lancements de Stellantis cette année en Amérique du Nord, alors que le constructeur automobile cherche à regagner des parts de marché sur ce qui est historiquement son marché le plus rentable.

Le mois dernier, Stellantis a annoncé 22,2 milliards d'euros (25,8 milliards de dollars) de charges . Le constructeur automobile a revu à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et a déclaré qu'il avait mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Le directeur général Antonio Filosa, qui présentera le nouveau plan d'entreprise du groupe le 21 mai, a déclaré en décembre que le constructeur automobile se concentrait sur la production de véhicules hybrides sur le marché américain, contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares qui mettait l'accent sur les modèles entièrement électriques.

(1 dollar = 0,8600 euro)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,106 EUR MIL +1,99%
TOYOTA MOTOR
19,190 EUR Tradegate -0,06%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -57,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank