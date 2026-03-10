Stellantis' Jeep fait appel à une entreprise soutenue par Toyota et à Bosch pour les technologies hybrides et d'autonomie accrue

Le fabricant de jeeps Stellantis

STLAM.MI utilise des technologies des fournisseurs automobiles Blue Nexus, une entreprise 7203.T soutenue par Toyota, et Bosch pour développer ses nouveaux SUV hybrides, a rapporté CNBC mardi.

Stellantis utilise le système de transmission hybride à deux moteurs électriques à variation continue de Blue Nexus pour son Jeep Cherokee récemment lancé, le premier SUV hybride de la marque en Amérique du Nord, et la technologie de Bosch pour ses prochains véhicules électriques à autonomie étendue (EREV), selon le rapport.

Un porte-parole de Stellantis a déclaré à Reuters que Blue Nexus était un fournisseur pour la Jeep Cherokee et Bosch pour le prochain SUV Jeep Grand Wagoneer EREV, sans donner plus de détails.

Le Cherokee et le Grand Wagoneer EREV de Jeep font partie des principaux lancements de Stellantis cette année en Amérique du Nord, alors que le constructeur automobile cherche à regagner des parts de marché sur ce qui est historiquement son marché le plus rentable.

Le mois dernier, Stellantis a annoncé 22,2 milliards d'euros (25,8 milliards de dollars) de charges . Le constructeur automobile a revu à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et a déclaré qu'il avait mal évalué le passage à une conduite plus propre.

Le directeur général Antonio Filosa, qui présentera le nouveau plan d'entreprise du groupe le 21 mai, a déclaré en décembre que le constructeur automobile se concentrait sur la production de véhicules hybrides sur le marché américain, contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares qui mettait l'accent sur les modèles entièrement électriques.

(1 dollar = 0,8600 euro)