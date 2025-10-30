 Aller au contenu principal
Stellantis indique que les nouvelles charges attendues pour le second semestre ont déjà été prises en compte dans les prévisions
30/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les charges supplémentaires que Stellantis STLAM.MI prévoit pour le second semestre de l'année en raison des changements apportés à ses produits et à son plan stratégique, ainsi que les coûts de garantie, sont déjà inclus dans les prévisions confirmées pour la période, a déclaré jeudi un porte-parole de l'entreprise.

Valeurs associées

STELLANTIS
9,209 EUR MIL -5,13%
