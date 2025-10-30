Stellantis indique que les nouvelles charges attendues pour le second semestre ont déjà été prises en compte dans les prévisions

Les charges supplémentaires que Stellantis STLAM.MI prévoit pour le second semestre de l'année en raison des changements apportés à ses produits et à son plan stratégique, ainsi que les coûts de garantie, sont déjà inclus dans les prévisions confirmées pour la période, a déclaré jeudi un porte-parole de l'entreprise.