Stellantis : franchit les 9,5E, en route pour les 10,2E ? information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Stellantis refranchit les 9,37E ('gap' du 3 avril) puis les 9,5E et se met en route pour les 10,2E (ex-plancher du 31 mars au 2 avril).

L'objectif suivant serait 10,94E, l'ex-plancher du 4 puis des 13 et 14 mars dernier.





Valeurs associées STELLANTIS 9,575 EUR MIL +9,34%