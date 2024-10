Stellantis : Fitch révise la perspective à Négative et maintient sa note à 'BBB+'

(AOF) - Fitch Ratings a révisé la perspective de Stellantis (+0,35% à 11,97 euros) de positive à négative, tout en confirmant la note de défaut de l'émetteur à long terme (IDR) et la note de l'instrument senior non garanti à 'BBB+'. Fitch a également confirmé l'IDR à court terme de la société à 'F2'. L'agence de notation précise que cette révision des perspectives "reflète les performances plus faibles que prévu de Stellantis sur le marché nord-américain, qui ont entraîné des réductions significatives de la rentabilité et des marges de flux de trésorerie disponible (FCF)".

Fitch prévoit maintenant que la marge d'Ebit de Stellantis sera de 6,2 % et 7,7 % en 2024 et 2025, "en raison de l'incapacité à réduire les stocks et de la persistance de conditions tarifaires difficiles en Amérique du Nord et en Europe".

L'agence s'attend à ce que la marge FCF de Stellantis "reste inférieure à la sensibilité de la note jusqu'en 2027", ce qui "élimine également la marge de manœuvre sous la sensibilité de la position de trésorerie nette". "Nous pourrions abaisser les notes si la faiblesse s'aggravait ou se prolongeait, ou les confirmer si nous estimions que le redressement était plus probable", ajoute Fitch.

La confirmation des notations reflète l'anticipation de Fitch selon laquelle "le marché nord-américain va rester relativement sain", avec "une bonne demande des consommateurs découlant de la baisse des taux d'intérêt et de l'atténuation des retards dans les décisions d'achat dus à la période électorale". Le profil commercial de Stellantis reste "confortablement en ligne avec sa notation", grâce à "sa grande taille, sa forte diversification et sa présence sur plusieurs marchés finaux et segments, qui correspondent à ceux de ses pairs mieux notés".

