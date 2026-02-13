 Aller au contenu principal
Stellantis ferait marche arrière sur le diesel
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 14:44

Selon Reuters, le groupe Stellantis serait en train de relancer des versions diesels d'au moins sept de ses modèles à travers l'Europe.

Le coup de frein sur les voitures électriques a été clairement annoncé par le constructeur automobile multi-marques. En revanche, le retour du diesel est une énorme surprise, et le groupe n'en a pas fait part dans ses récentes communications stratégiques.

Outre-Atlantique, le marché numéro un de Stellantis, la présidence de Donald Trump a été favorable aux moteurs thermiques.

Reuters précise que Stellantis a indiqué à ses journalistes : "nous avons décidé de conserver les moteurs diesel dans notre portefeuille de produits et, dans certains cas, d'élargir notre offre de groupes motopropulseurs. Chez Stellantis, nous voulons générer de la croissance, c'est pourquoi nous nous concentrons sur la demande des clients".

Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en 2025, les ventes de véhicules diesel ont chuté de 24,2%, soit une part de marché de 8,9%.

2 commentaires

  • 15:22

    En quoi un hybride essence qui consomme entre 6 et 7 litres (conso réelle) serait moins polluant qu'un moteur diesel qui consomme 4 litres ?Et que dire des électriques de 2 tonnes ?

