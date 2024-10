Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: facturations en baisse de 20 au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait état mercredi d'une baisse de 20% de ses facturations au 3ème trimestre, sous l'effet conjugué de ses efforts de réduction des stocks et du lancement en cours de nouveaux produits.



Le groupe automobile indique que ses facturations en sortie d'usine consolidées se sont établies à 1,148 million d'unités sur les trois mois clos le 30 septembre, contre 1,427 million un an plus tôt.



Le terme facturations sortie d'usine correspond aux volumes de véhicules livrés au réseau et aux ventes flottes, qui déterminent directement la reconnaissance du revenu.



La baisse des facturations a été plus sévère que celle des ventes à client final sous-jacentes, qui ont elles reculé de 15% au cours de la période, là encore sur fond de transition du portefeuille de produits et de réductions des stocks des concessionnaires.



En Amérique du Nord, les facturations sortie d'usine ont baissé de 36%, en attendant la sortie fin 2024 de la Dodge Daytona et de la Jeep Wagoneer S, indique Stellantis.



La part de marché du constructeur aux Etats-Unis a malgré tout montré une amélioration mois après mois au 3ème trimestre, passant de 7,2% en juillet à 7,9% en août puis 8% en septembre, alors que les concessionnaires tentent d'écouler leurs stocks.



En Europe, les facturations sortie d'usine ont diminué pour leur part de 17% en raison des lancements retardés, dont la Citroën C3, même si le groupe évoque des perspectives de lancements solides, dont la nouvelle Peugeot 3008.



Suite à ces annonces, le titre Stellantis perdait autour de 1% mercredi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 50% son repli sur les six derniers mois.





